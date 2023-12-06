إلهام شاهين في تونس وياسمين صبري في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في تونس، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "جولة في تونس العتيقة".

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت متابعيها، صورة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ظهرت بملامح هادئة.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ياسمين صبري

ظهرت ياسمين صبري بداخل الجيم، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير متابعيها، أحدث ظهور لها ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة كاجوال.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صور جديدة لها أثناء تواجدها في إيطاليا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة".

آية سليم

شاركت الفنانة آية سليم، متابعيها أحدث جلسة تصوير لها ونشرت الصور، على حسابها بموقع "إنستجرام".

سيرين عبد النور

شاركت سيرين عبد النور متابعيها صورة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بمكياج حاد.

ياسمين رحمي

نشرت ياسمين رحمي، صورة جديدة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.