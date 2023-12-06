100 صورة من عزاء أشرف عبد الغفور بحضور نجوم الفن والإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء أمس الثلاثاء عزاء الفنان أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلام والشخصيات العامة.

وحرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على استقبال الوافدين على عزاء والدها وظهرت بملامح شاحبة حزنًا على فراق والدها وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتقديم واجب العزاء وهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد أبو داود، الفنان كريم فهمي، الفنانة لبلبة، الفنان حسام داغر، الإعلامي شريف عامر، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة ميرفت أمين، المنتج جمال العدل، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان أحمد سلامة، الفنان سيد رجب، الفنان محمد هنيدي، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان تامر حسني، الفنانة فيدرا، الفنان إسلام إبراهيم، الفنان أحمد شامي، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان ياسر جلال، الفنان هشام ماجد، الفنان مجدي كامل، الفنانة صابرين، الفنانة فيفي عبده، الفنانة ماجدة زكي، الفنانة ركين سعد، المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنان ياسر فرج، الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة منة شلبي، الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة هنا الزاهد، المخرج محمد سامي، الفنانة مي عمر، الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان يحيي الفخراني، المخرجة منال الصيفي، الفنان يوسف الشريف، الفنان ماجد المصري.

وشيع جثمان الفنان أشرف عبد الغفور إلى مقابر الأسرة على طريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر مساء أول أمس الاثنين وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء منهم الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة بسمة، الفنان أحمد رزق، الفنان كريم فهمي.

رحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا بعد تعرضه لحادث مروري في مدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.