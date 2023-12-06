الظهور الأول للفنان شريف رمزي في عزاء أشرف عبدالغفور بعد وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن على تقديم واجب العزاء في الفنان أشرف عبدالغفور ، والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ويعتبر هذا هو الظهور الأول للفنان شريف رمزي بعد وفاة شقيقه صلاح رمزي.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتقديم واجب العزاء أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد أبو داود، الفنان كريم فهمي، الفنانة لبلبة، الفنان حسام داغر، الإعلامي شريف عامر، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة ميرفت أمين، المنتج جمال العدل، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان أحمد سلامة، الفنان سيد رجب، الفنان محمد هنيدي، الفنانة أيتن عامر، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان تامر حسني، الفنانة فيدرا، الفنان إسلام إبراهيم، الفنان أحمد شامي، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان ياسر جلال، الفنان هشام ماجد، الفنان مجدي كامل، الفنانة صابرين، الفنانة فيفي عبده، الفنانة ماجدة زكي، الفنانة ركين سعد، المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنان ياسر فرج، الإعلامي خالد صلاح، الفنان أحمد زاهر، الفنان هاني رمزي، الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان يحيى الفخراني، الفنان نبيل عيسى، الفنانة زينة.