الأميرة شارلوت ترث حب الموسيقى وعزف البيانو من والدتها كيت ميدلتون

ميرنا وليد - بيروت - كشفت كيت ميدلتون أن ابنتها الأميرة شارلوت البالغة من العمر ثماني سنوات، تتعلم العزف على البيانو متبعة خطاها، وذلك خلال حديثها مع عازف البيانو الشهير لانغ لانغ في حفل "Royal Variety Performance"، في قاعة رويال ألبرت هول، خلال تواجدها برفقة زوجها الأمير ويليام والأميرة فيكتوريا والأمير دانيال في السويد.



ويذكر أن الأميرة شارلوت شوهدت مع شقيقها الأمير جورج البالغ من العمر عشر سنوات، وهما يستمتعان بالموسيقى خلال حفل تتويج الملك تشارلز في أيار/مايو الماضي.

وكانت الأميرة كيت قد كشفت خلال العامين الماضيين، عن موهبتها في العزف على البيانو، إذ فاجأت الجميع بظهورها الموسيقي في حفل الكارول الملكي الأول "Together At Christmas" في كانون الأول/ديسمبر 2021. ورافقت كيت المغني توم ووكر على البيانو في أداء أغنية "For Those Who Can’t Be Here"، وسط الشموع في دير وستمنستر، وذلك في ليلة الميلاد.

كما عزفت ميدلتون على البيانو، في ربيع هذا العام، لدعم مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision، وانضمت إلى فرقة "Kalush Orchestra"، الفائزين بمسابقة "Eurovision 2022"، في أداء أغنيتهم الفائزة "Stefania".