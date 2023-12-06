إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة بعد انفصالها عن يوسف الشريف

ميرنا وليد - بيروت - نشرت مصممة الأزياء إنجي علاء لمتابعيها، صوراً لها أثناء تأديتها لمناسك العمرة.

وشاركت إنجي متابعيها، صوراً لها ظهرت فيها وهي تقف أمام الكعبة، وعلقت عليها قائلة: "اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً ومهابة، الحمد لله يا رب أنك دعتني في الوقت ده بالذات.. الحمد لله يا رب أنك دايماً المنقذ الرحمن الرحيم".

وأضافت "فاللهم اكتب لي كل الخير في اللي جاي واحفظني من كل شر واجعلها اللهمّ عمرة خالصة لوجهك الكريم وتقبّلها منّي يا رب العالمين.. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

يذكر أن يوسف شريف و إنجي علاء كانا قد أعلنا انفصالهما خلال الأيام الماضية، وكان هذا الخبر صدمة لمحبي الثنائي، خصوصاً بعد استمرار زواجهما لأكثر من 14 عاماً.



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