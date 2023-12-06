ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الذي أحيته في ختام مهرجان البحر الأحمر.

وما لفت أنظار الجمهور، هو ظهور عارضة الأزياء العالمية ماهلاغا جابري، وهي تحاول التقرب لـ نانسي عجرم وتراقصها، في حين قامت نانسي بتجاهلها تماماً، بالرغم من أنه لم يظهر واضح ما إذا كانت فعلت ذلك عن قصد أم لا.

وقد توافد عدد كبير من النجوم لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر نجوم عالميون، منهم هاندا أرتشيل، بوراك أوزجيفيت، وجوني ديب ويل سميث وشارون ستون ونجوم من الهند، وغيرهم من مصر، منهم ليلى علوي، لبلبة، ياسمين رئيس، ومن لبنان ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم ودانييلا رحمة، ومن سوريا قصي خولي، فكانت السجادة الحمراء تضج بإطلالات النجوم التي خطفت أنظار الجمهور والصحافة.

كانت هذه تفاصيل خبر ماهلاغا جابري تتودد من نانسي عجرم والأخيرة تتجاهلها.. فماذا حصل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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