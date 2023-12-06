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تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل طاقم شباب البومب بعد علمهم بخبر تكريم الفنان علي المدفع

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فرحة وسعادة طاقم شباب البومب بعد علمهم بخبر تكريم الممثل علي المدفع.

وظهر الفنان فيصل العيسى يقول: ألف مبروك أبو طارق التكريم فردد البقية ألف مبروك وسط حالة من السعادة والفرحة.

وتفاعل الفنان مع زملائه وظل يلوح بيده من شدة السعادة ويقول لهم "شكرا".

الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن تنظيم حفل تكريم للفنان علي المدفع، قائلا:" السنة نكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي بجائزة مميزة لعطائه الممتد من سنوات (تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعادة لا توصف)".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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