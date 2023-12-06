غياب ناهد السباعي عن وداع والدتها ناهد فريد شوقي يُثير التساؤلات، اليكم السبب

غابت الممثلة ناهد السباعي، عن توديع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي توفيت فجر يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ ٧٣ عامًا.

وقد فاجأ غياب ناهد السباعي عن مراسم دفن والدتها التي تعتبرها “صديقة عمرها” الكثير من التساؤلات، إلا ان مصدّر مقرّب من العائلة كشف أن ناهد السباعي غابت عن توديع والدتها بسبب تواجدها في لبنان لتصوير مسلسلها الجديد “نقطة سوداء”. فعندما علمت بالخبر المفجع ارادت العودة ولكن لم تجد حجز طيران إلى القاهرة، ولم يسعفها الوقت لحضور جنازة وتشييع جثمان والدتها في مسجد شرطة الشيخ زايد بالامس.

نذكر أن آخر أعمال ناهد فريد شوقي فيلم “اللعبة الامريكاني” بطولة ناهد السباعى وعرض في عام 2019، والفيلم كتبه والدها المخرج الراحل مدحت السباعى ومن إخراج مصطفى أبو سيف وبطولة أحمد فهمي وبيومى فؤاد وانتصار وأيمن قيسونى وغيرهم.