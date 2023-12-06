استقبال حافل لـ كريس هيمسوورث في “مهرجان البحر الأحمر”.. وهذا أبرز ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” بدورته الثالثة في استقبال المزيد من النجوم العالميين المشاركين في الجلسات الحوارية المُقامة على هامشه، وكان آخرهم النجم كريس هيمسوورث الذي تم استقباله بحفاوة بين محبيه.

وشارك النجم الأميركي في جلسة حوارية مع المخرج والمنتج باز لورمان، وتحدث هيمسوورث عن أهمية السينما ومشواره المهني في تحطيم الأرقام القياسية من خلال “Marvel Universe”، بالإضافة إلى نجاحه الأخير في فيلم “Extraction”.

وتحدث أيضاً عن أبرز محطات مسيرته الفنية، وعلى رأسها فيلمه الجديد “Furiosa: A Mad Max Saga”، وقال كريس إن “الكاتب والمخرج جورج ميلر استأجر مجرمين سابقين كفنانين داعمين في الفيلم، وكان أحدهم سائق دراجة نارية من نوع Hells Angel… أشخاص من حياة ملونة ومثيرة للاهتمام ومعقدة للغاية”.

وأضاف: “في تلك الأيام الطويلة، وأياً كانت التعقيدات الموجودة في موقع التصوير، يكونون جميعاً جاهزين للانطلاق لمتابعته في المعركة”، وكشف أن المخرج أجرى مقابلات مع هؤلاء الأشخاص بدون إخبارهم بالسيناريو، وأنه استمع إلى قصصهم الحقيقية من أجل الاستفادة منها في الفيلم، وكشف أيضاً أن شركة Warner Bros سوف تطرح الفيلم في 24 أيار/مايو 2024.

إلى ذلك، نشر حساب “مهرجان البحر الأحمر” على “إنستغرام” صوراً ولقطات من الندوة وكواليسها، مع التعليق: “مقتطفات من الجلسة الحواريّة التي جمعتنا بالفنان كريس هيمسوورث، بإدارة للحوار من المخرج الأسطوري باز لورمان، وذلك في ردسي مول، على هامش الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث شاركنا كريس خبايا مسيرته السينمائية”.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Furiosa: A Mad Max Saga قد أطلقت التريلر الأول للعمل، المشتق من سلسلة Mad Max، ويشارك كريس في البطولة مجموعة من النجوم، بينهم النجمة أنيا تايلور جوي ويلعب هيمسوورث دور الشرير.