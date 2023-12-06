“قلبي اتكسر”.. رسالة مؤثرة من ريهام عبد الغفور لوالدها الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد وفاته بشكل مفاجئ، وجّهت النجمة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة الى والدها الفنان أشرف عبد الغفور عبر صفحتها في “فيسبوك”.

وكتبت النجمة المصرية رسالة من القلب قالت فيها: “أدعيلك بإيه يا حبيبي أدعيلك بالرحمة؟! طب ما إنت كنت الرحمة أدعيلك بالخير؟! طب ما انت كل الخير قلبي اتكسر وضهري اتكسر وروحي اتكسرت”. وأضافت: “الله يرحمك يا حبيبي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي”.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور العزاء وتوجيه كلمات مؤثرة الى روح الفنان ووصفه بأجمل الصفات، ومنهم الفنانة سهير المرشدي التي قالت إنه من أهم الفنانين الذين تولوا إدارة نقابة المهن التمثيلية.

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء الأحد الماضي عن عمر ناهز 81 عاماً، إثر حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.