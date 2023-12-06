يبدأ عرضه اليوم.. الرومانسية تسيطر على برومو فيلم “أنف وثلاث عيون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدأ اليوم الأربعاء 6 كانون الأوّل/ديسمبر، عرض فيلم “أنف وثلاث عيون”، ضمن فعاليات الدورة الثالثة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ويشارك في العمل كوكبة من النجوم، منهم: صبا مبارك، ظافر العابدين، سلمى أبوضيف، وآخرون.. والعمل من إخراج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي.

ومن جانبها، حرصت الفنانة صبا مبارك، على الترويج للفيلم من خلال نشر البرومو التشويقي له، عبْر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، ويبدو من أحداث البرومو، أن ظافر العابدين تجمعه علاقة عاطفية بكلٍّ من بطلات الفيلم الثلاث، كما بدأ الأخير البرومو بجملة: كل ما أحس نفسي مش مستريح باخد القرار.. وأقطع العلاقة.

وأرفقت صبا تعليقاً على البرومو، جاء كالتالي: “الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاث عيون، عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وعرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم الأربعاء 6 ديسمبر.

ويُعتبر فيلم أنف وثلاث عيون، معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972؛ حيث ستدور أحداث الفيلم حول د. هاشم، جرّاح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره من دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مرّ السنوات، اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسبابٍ للابتعاد عنهما.. أما الآن؛ فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.

أما فيلم أنف وثلاث عيون الذي تم إنتاجه عام 1972؛ فتدور أحداثه حول الدكتور هاشم وعلاقاته النسائية؛ حيث يتعرف على العديد من النساء، ومنهن: أمينة التي تقع في غرامه، وبعد طلاقها تحاول العودة إليه، لكنه يكون قد وقع في غرام الشابة الصغيرة نجوى، ويطرد هاشم أمينة من شقته حفاظاً على سمعته، ويحاول الدكتور هاشم البحث عن علاقة جديدة بعد فشل العلاقات السابقة؛ ليتعرف على فتاة تُدعى “رحاب” فيما بعد.