أمل كلوني تخطف الأنظار برفقة والدتها في حفل جوائز الموضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من عمل أمل كلوني في مجال المحاماة وحقوق الإنسان، إلا أن اسمها مرتبط ارتباطاً قوياً بهوليوود ونجومه وبريقه، وذلك لزواجها من نجم هوليوود جورج كلوني، فدائماً ما يظهرا سوياً في المحافل الدولية ودائماً ما تُعتبر أمل كلوني فيهم أيقونة موضة وأناقة.

وقد لفتت أمل كلوني مؤخراً، الأنظار وعدسات المصورين بأناقتها وشياكتها في حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2023، الذي ضم نخبة من أبرز وألمع نجوم هوليوود، والذي أُقيم في قاعة ألبرت الملكية في لندن يوم أمس، الإثنين، حيث ظهرت وتألقت في ثوب ذهبي لامع، بخطوط معدنية لامعة من جميع الزوايا. تنوعت الزخارف الذهبية والبرونزية المعدنية في الحجم. وقد أكملت أمل إطلالتها بحقيبة يد منسقة باللون الذهبي ومجوهرات من كارتييه.

تواجد النجوم في لندن لحضور حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2023، الذين قدموا مثالاً لأحدث صيحات الموضة. وكان من بينهم باميلا أندرسون، آن هاثاواي، مايسي ويليامز، آشلي بارك، سوكي وترهاوس، ريتا أورا وتايكا وايتيتي، سيمون آشلي، أليكس تشونغ، تيسا تومبسون، جينيس بالترو، سام سميث، أندرو غارفيلد، ليلي جيمس، تايلور راسيل، صابرينا إلبا، جيليان أندرسون، كيت موس، جودي كومر.. والمزيد.

انضمت لأمل كلوني على السجادة الحمراء والدتها باريا علم الدين والميكب آب أرتست شارلوت تيلبوري. ارتدت باريا فستاناً أسود مزيناً بالدانتيل. وبالنسبة للأكسسوار فكان عبارة عن أساور ماسية وقلادة مزدوجة من الألماس وأقراط متدلية من الماس. بينما تألقت تيلبوري بثوب أسود مزود بتفاصيل فضية معدنية وقلادة سوداء رقيقة.

قبل ظهور أمل كلوني وتيلبري معاً مساء الإثنين، شاركت شارلوت تيلبوري على حسابها على إنستغرام ظهور أمل وجورج كلوني في العرض الذي أقيم ليلة الأحد في لندن لفيلم جورج كلوني الجديد، The Boys in the Boat. ارتدت أمل في هذه الليلة ثوباً مخملياً يُبرز قوامها، بينما بدا جورج أنيقاً ببدلة داكنة وقميص أبيض.

وكان أبرز ما مميز الليلة حرص جورج كلوني على حماية زوجته أمل من المطر من خلال حمل مظلة فوقها.