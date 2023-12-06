لأوّل مرّة.. يحيى الفخراني يكشف تفاصيل “عتبات البهجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد الفنان يحيى الفخراني عودته رسمياً للمشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، لافتاً إلى تغييرات كبيرة على مساهمته المقبلة ببطولة مسلسل “عتبات البهجة”، أبرزها تقديم مسلسلات الـ 15 حلقة مجاراة لتطور موسم رمضان، والعودة للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة، والكاتب مدحت العدل بعد سنوات من التعاون الحصري مع ابنه شادي الفخراني.

وأضاف يحيى الفخراني، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ المخرج مجدي أبو عميرة مخلص في عمله للغاية، ويناسب العمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

ولفت إلى أنّ مسلسل «عتبات البهجة» يتكون من 15 حلقة، وما كتب عنه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من التحضير للعمل مبكراً؛ حتى لا يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.

ونعى يحيى الفخراني، الفنان أشرف عبدالغفور، موضحاً أنه كان مثالاً حياً لاحترام المهنة ولديه التزام غير مسبوق، موضحاً أنه عرفه منذ عام 1974 أثناء تقديمه مسرحية على المسرح القومي، وكان مشاركاً بها الفنان نبيل الحلفاوي، وحصل على إجازة فاشترك بالمسرحية بدلاً منه، فكانت هذه هي بداية معرفته بالفنان أشرف عبد الغفور.

وأضاف يحيى الفخراني الفخراني أنه منذ حينها كان يتمنى في كل عمل أن يكون له دور مناسب للعمل مع أشرف عبد الغفور، وقال: كان يسعدني ويشرفني ذلك نظراً لأنه يتسم بالأخلاق العالية في التعامل، وعزاؤنا بأن أعماله موجودة وأنه شخصية عظيمة للغاية، ومن الجيد أنه ترك لنا من رائحته؛ وهي ريهام ابنته.

وأشار إلى أنه يتذكر للفنان أشرف عبدالغفور بأنه كان لديه مشاهد في إحدى المسرحيات ووجد أنه جالس منذ فترة طويلة، وملتزم وينتظر العمل؛ نظراً لحدوث مشكلة في الأستوديو ولم يستاء، وقال: لما أنا تضايقت عشانه، هو من كان يهدئني، ويقول لي: معلش ما ده شغل وأنا ملتزم إني آجي في الميعاد.

يذكر أن المخرج مجدي أبو عميرة، عقد مؤخراً عدة جلسات عمل مع يحيى الفخراني؛ حتى يتم الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالعمل، من حيث طبيعة القصة والتفاصيل الإنتاجية، وتم الاتفاق على تقديم المسلسل في 15 حلقة فقط؛ تماشياً مع الواقع الجديد لدراما رمضان.

كما يعمل الفخراني وعميرة على الوقوف على التفاصيل النهائية لقائمة المشاركين في العمل، والتي ستضم عدداً كبيراً من الممثلين، حيث من المفترض أن ينضم المشاركون في المسلسل خلال الأيام المقبلة، وتأكد حتى اللحظة التعاقد مع النجمة السورية جومانا مراد والفنانة المصرية نجلاء بدر.

وتدور أحداث رواية “عتبات البهجة” حول رجل جاوز الخمسين من عمره، يتأمل ما مضى من حياته، يحاور نفسه ويسأل صديق عمره ونظيره في السن: لماذا كلما اقتربت منَّا البهجة ابتعدت عنَّا؟ فيرد صديقه قائلاً: إن الوقوف على عتبات البهجة خير من الدخول إلى البهجة نفسها؛ لأنك إن دخلت إليها قتلتك وأهلكتك.