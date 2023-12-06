بيع مسلسل جان يامان لـ 40 بلداً من بينها الإمارات والسعودية

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت تقارير فنية تركية، أن المسلسل الإيطالي "Viola Come Il Mare"، للممثل التركي جان يامان والممثلة الإيطالية فرانشيسكا كيليمي، حقق نجاحا لافتا بعد بيعه في 40 بلداً حول العالم.



وذكرت التقارير أن يامان سيستمر في تصوير المسلسل حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الحالي، وأشارت إلى سرعة بيعه إلى عدة دول، منها: الإمارات العربية المتحدة، اليونان، اليابان، المملكة العربية السعودية، مصر، كرواتيا، الهند، بولندا، جمهورية التشيك، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، إسبانيا، المجر، وتايوان وغيرها.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الأعمال البوليسية والجريمة، ويؤدي يامان فيه دور الشرطي "فرانشيسكو ديمير".

يذكر أن هذا المسلسل ليس المشاركة الأولى ليامان في الدراما الإيطالية، إذ شارك سابقاً كضيف شرف في إحدى حلقات الموسم السادس من المسلسل الإيطالي "Che Dio ci Aiuti"، إلى جانب فرانشيسكا كيليمي.