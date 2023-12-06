هذه القطعة طغت على إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر.. إضافة راقية للغاية!

ميرنا وليد - بيروت - كالعادة، تستغل الفنانات والممثلات المناسبات المهمة وظهورهن على السجادة الحمراء، لإستعراض أناقتهن، وإطلالاتهن الجميلة والتي تليق بهن.

وهذا ما حصل بالطبع ضمن فعاليات مهرجان البحر الأمر السينمائي الدولي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، والذي خطفت فيه النجمات الأنظار بإطلالاتهن المميزة.

وبالإطلاع على إطلالات النجمات، نجد قطعة ملابس تغطت بشكل أساسي على صيحة هذا العام، وهي قفازات اليدين، أو ما يعرف بـ "قفازات الأوبرا"، والتي كانت حاضرة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر، بقوة في فساتين الملكات والأميرات.

ونذكر من بين النجمات اللواتي تألقن بإطلالاتهن وأرفقنها بقفازات الأوبرا، الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الممثلة المصرية نور الغندور، الممثلة المصرية ياسمين صبري، الممثلة المصرية لبلبة وغيرهن.

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