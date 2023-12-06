بكلمات مؤثرة.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور بعد وفاته المفاجئة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي، رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل أشرف عبد الغفور، بعد وفاته المفاجئة.

وكتبت ريهام رسالة قالت فيها: "أدعيلك بإيه يا حبيبي أدعيلك بالرحمة؟! طب ما إنت كنت الرحمة أدعيلك بالخير؟! طب ما انت كل الخير قلبي اتكسر وضهري اتكسر وروحي اتكسرت". وأضافت: "الله يرحمك يا حبيبي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على منشور ريهام، وعلقوا عليه موجهين عبارات التعزية للممثلة، ومتمنين لها ولعائلتها الصبر، وللفقيد الرحمة والمغفرة.

كما حرص عدد من المشاهير على حضور العزاء، وتوجيه كلمات مؤثرة الى روح الممثل الراحل ووصفه بأجمل الصفات.

وتوفي الممثل المصري أشرف عبد الغفور مساء الأحد الماضي إثر حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز 81 عاماً.

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