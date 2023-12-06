خلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أحدث ضجة.. فما سببه؟

ميرنا وليد - بيروت - خلال تواجد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان المصرية حسام حبيب في العاصمة السعودية الرياض، وقع خلاف كبير بينهما ومشادات كلامية.

وبحسب المعلومات، فإن السبب وراء هذا الخلاف هو تدخل حسام حبيب في أعمال شيرين الفنية، إذ طلب تأجيل حفلها الغنائي في الرياض من الشركة المنظمة، من دون الرجوع لزوجته أو استشارتها، ما أثار غضبها وجعلها تعود إلى القاهرة.

وقد أحيت شيرين عبد الوهاب حفل "روائع السنباطي" وأدت وصلة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبعد أدائها الرائع، أعلن مقدم الحفل عن حفل جديد لشيرين ضمن فعاليات موسم الرياض، وقال: "شكرا باسم الجمهور الحاضر هذه الليلة والمتابع خلف الشاشات للفنانة شيرين على هذا الأداء الرائع. توجيه من معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، موسم الرياض يقيم ليلة خاصة للفنانة شيرين".

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