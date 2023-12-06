بالصور والفيديو: الشاعر سعد بن عدال يفوز بلقب شاعر الراية

في ختام الموسم الثاني من برنامج شاعر الراية، أعلن البرنامج فوز الشاعر سعد بن عدال بلقب شاعر الراية، وذلك بعد منافسة قوية مع 29 شاعرًا من مختلف دول الخليج العربي.

وقد فاز الشاعر فهد قطنان بالمركز الثاني، وحصل على جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

ويعتبر برنامج شاعر الراية من البرامج الثقافية الرائدة في العالم العربي، حيث يهدف إلى تشجيع الشعر النبطي ونشره بين الشباب، وتعزيز قوة المملكة الناعمة من خلال الثقافة والفنون.