أظهر مقطع فيديو طاقم مسلسل شباب البومب وهم يعبرون عن فرحتهم بتكريم الفنان علي المدفع.

ووجه الفنان فيصل العيسى التهنئة للمدفع قائلاً: “ألف مبروك أبو طارق التكريم”، وردد البقية التحية وسط حالة من السعادة والفرحة. وتفاعل المدفع مع زملائه، وظل يلوح بيده من شدة السعادة، وقال لهم: “شكراً”.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن تنظيم حفل تكريم للفنان علي المدفع، قائلاً: “سنكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي بجائزة مميزة لعطائه الممتد من سنوات”. شاهد أيضاً: شاهد تعليق الفنان علي المدفع بعد إعلان تركي آل الشيخ بتكريمه في موسم الرياض

كانت هذه تفاصيل خبر بعد علمهم بخبر تكريم الفنان علي المدفع.. شاهد ردة فعل طاقم مسلسل شباب البومب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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