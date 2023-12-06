بالفيديو: أفنان الغامدي تظهر بدون فلتر وتتغزل في نفسها

استجابت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أفنان الغامدي، لطلب متابعيها، وظهرت في أحد بثوثها بدون فلتر. وظهرت الغامدي بدون أي تعديلات على شكلها، واضعة يدها على وجهها لتؤكد أنها لا تستخدم أي فلتر. كما تغزلت في نفسها قائلة أنها ملكة جمال الكون.

وتنوعت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع، حيث أشاد البعض بجمال الغامدي، فيما انتقد آخرون سلوكها وعلاقاتها المتوترة مع عدد من المشاهير.

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