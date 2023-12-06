بالصور: مهلاقا جابري تتألق بإطلالة أنيقة في جدة

تألقت العارضة الإيرانية مهلاقا جابري وهي تتألق بإطلالة جديدة ومحتشمة خلال زيارتها لمدينة جدة.

وظهرت جابري وهي ترتدي عباءة مصممة بشكل جديد ومتناسق، واختارت تسريحة شعر مفرودة. يجدر الإشارة إلى أن مهلاقا جابري تعتبر واحدة من العارضات الشهيرات والمعروفات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حصلت على العديد من الجوائز التي تميزها بجمالها، وتعتبر حائزة على أجمل عيون.

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