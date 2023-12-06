ميغان هيلتي في دور ميريل ستريب بموسيقى Death Becomes Her

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الممثلة ميغان هيلتي لإحياء دور الشخصية الأيقونية مادلين آشتون، التي جسدتها ميريل ستريب في فيلم Death Becomes Her عام 1992.

وقد تحدثت هيلتي، البالغة من العمر 42 عاماً، عن تجربتها المرتقبة في الموسيقى التي من المقرر عرضها في العام القادم.

هيلتي، المعروفة بأدوارها في مسرحية “Wicked” ومسلسل “Smash” والتي ترشحت لجائزة توني عن دورها في مسرحية “Noises Off”، عبّرت عبر مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE عن حماسها الشديد للعمل مع فريق العمل والطاقم الفني في مشروعها الجديد. حيث قالت: ” دور مادلين آشتون ممتع للغاية، وقد كُتبت أغاني رائعة خصيصاً لي”.

وتتطلع هيلتي لتقديم عرض يلبي توقعات وذكريات محبي الفيلم الأصلي، مضيفة حياة جديدة ومختلفة للقصة على المسرح.

أجرت هيلتي ورشة عمل هذا الصيف وأشادت بالنتيجة قائلة: “إنها ممتازة بما يكفي لجعلي أنقل عائلتي بأكملها عبر البلاد لمدة عام”.

كما أشارت إلى أن العمل على المسرحية لم يكن مجرد نقل للفيلم إلى المسرح، بل تمت صياغته بعناية ليناسب عالم المسرح.

وعلى الرغم من تقمصها لدور قامت به ستريب سابقاً، تقول هيلتي: إنها لم تتلق أو تبعث بأي رسالة إلى الأولى، وتعترف بأنه لو تواصلت ستريب معها، فإنها ستشعر بالدهشة الشديدة وربما لن تصدق ذلك.

وقد أظهرت هيلتي تواضعاً كبيراً واحتراماً لستريب، معتبرةً أنه من غير المحتمل أن تتواصل معها نظراً لجدول أعمال ستريب المزدحم.

من المقرر أن يُفتتح عرض “Death Becomes Her” في مسرح كاديلاك بالاس في شيكاغو العام المقبل لفترة قبل برودواي من 30 أبريل حتى 2 يونيو. العرض من إخراج وكوريوغرافيا كريستوفر جاتيلي، وكُتب النص من قبل ماركو بينيت مع موسيقى وكلمات من تأليف جوليا ماتيسون ونويل كاري. ستشارك جينيفر سيمارد في البطولة مع هيلتي، حيث تلعب دور هيلين شارب، العدوة التي لعبت دورها غولدي هاون في الفيلم.

تدور قصة الموسيقى حول مادلين التي تسرق خطيب هيلين، فتبدأ هيلين في التخطيط للانتقام. ولكن، تنقلب الأمور رأساً على عقب بظهور فيولا فان هورن، المرأة الغامضة التي تمتلك سراً سحرياً. بعد تناول جرعة من مشروب فيولا السحري، تبدأ مادلين وهيلين عهداً جديداً من الحياة (والموت) مع استعادة شبابهما وجمالهما، وتستمر العداوة بينهما إلى الأبد.