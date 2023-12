الأميرة شارلوت تتبع خطى والدتها كيت ميدلتون في الموسيقى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت كيت ميدلتون خلال تواجدها برفقة زوجها الأمير ويليام والأميرة فيكتوريا والأمير دانييل في السويد أن ابنتها الأميرة شارلوت، البالغة من العمر ثماني سنوات، تتعلم العزف على البيانو متبعة خطاها، وذلك خلال حديثها مع عازف البيانو الشهير لانغ لانغ في حفل Royal Variety Performance في قاعة رويال ألبرت هول.

لانغ لانغ، الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، وهو أحد الفنانين الذين أحيوا حفل Royal Variety Charity، شارك الحفل مع فتاة تدعى لوسي، تبلغ من العمر 13 عاماً، وهي كفيفة ومصابة بالتوحد، وقد فازت بالموسم الأول من برنامج المسابقات الموسيقي The Piano. وذكرت ClassicFM أن لانغ لانغ، الذي يعد أحد الحكام في البرنامج، تحدث عن التعاون بينه وبين لوسي وأشار العازف إلى أن الأميرة كيت سألته عن فترة التدريب التي قضاها مع لوسي وكيف تم اكتشافها.

تعكس هذه التفاصيل اهتمام العائلة الملكية بالموسيقى، حيث شوهدت الأميرة شارلوت وشقيقها الأمير جورج، البالغ من العمر عشر سنوات، يستمتعان بالموسيقى في الصف الأمامي خلال حفل تتويج الملك تشارلز في مايو الماضي.

كما كانت الأميرة كيت قد كشفت عن موهبتها في العزف على البيانو مرتين خلال العامين الماضيين، وقد أبدت اهتماماً كبيراً بالموسيقى منذ طفولتها، حيث أفادت Classic FM بأنها كانت تعزف على البيانو والفلوت وشاركت في الكورال أثناء دراستها.

وفي عام 2021، عادت كيت إلى العزف على البيانو خلال جائحة كورونا، حيث وجدت “راحة كبيرة” في الموسيقى، كما ذكر مصدر ملكي لمجلة PEOPLE. وفي حفل الكارول الملكي الأول “Together At Christmas” في ديسمبر 2021، فاجأت الجميع بظهورها الموسيقي.

وفي فيديو مسجل بث خلال العرض في ليلة الميلاد، رافقت الدوقة كيت المغني توم ووكر على البيانو في أداء مؤثر لأغنية “For Those Who Can’t Be Here”، وسط الشموع في دير وستمنستر. ووفقاً للمصدر الملكي، فإن فكرة الأداء جاءت من الدوقة نفسها.

وفي ربيع هذا العام، عزفت كيت مرة أخرى على البيانو لدعم مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision، حيث انضمت إلى فرقة Kalush Orchestra، الفائزين بمسابقة Eurovision 2022، في أداء أغنيتهم الفائزة “Stefania”. وتم تسجيل جزئها من الأداء في مايو في غرفة Crimson Drawing بقلعة وندسور.

وينتظر الأميرة حفلاً موسيقياً الأسبوع المقبل أيضاً، حيث أعلن قصر كنسينغتون الشهر الماضي أن الأميرة ستستضيف خدمة كارول الميلاد السنوية الثالثة في دير وستمنستر.

وسيُقام الحدث الاحتفالي يوم الجمعة، 8 ديسمبر (وهو نفس التاريخ الذي تم تسريبه عن طريق الخطأ على موقع العائلة الملكية الشهر الماضي) وسيُبث لاحقاً على قناة ITV في ليلة الميلاد، كما حدث في السنوات الماضية.