تايلور سويفت تكشف حقيقة زواجها السري من حبيبها السابق جو ألوين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدت النجمة العالمية تايلور سويفت لإشاعة مثيرة للجدل استفزّتها، حول زواجها السري من حبيبها السابق جو ألوين في عام 2020 أو 2021.

هذه الإشاعة، التي بدأتها صفحة DeuxMoi- حيث شاركت منشوراً مجهولاً يزعم أن سويفت وألوين أقاما حفل زواج سرياً في عام 2020 أو 2021- قوبلت برد فعل قوي من وكيلة الدعاية لسويفت (تري باين)، التي ردت على هذه الادعاءات بالنفي التام.. وكتبت باين على موقع X: “كفى هذه الأكاذيب الملفّقة حول تايلور من Deuxmoi.. لم يكن هناك أيّ زواج أو حفل من أيّ نوع.. هذا شيء مجنون للنشر.. لقد حان الوقت لكي تتحمل مسؤولية الألم والصدمة التي تسببها من خلال منشورات كهذه”.

استمرت علاقة تايلور وجو لما يقارب ست سنوات قبل انفصالهما المفاجئ في أوائل 2023، ولكن قبل نهاية علاقتهما، ظهرت شائعات غير مؤكدة في 2022، تفيد بأن الثنائي كانا “خطيبين سراً”، وأن تايلور كانت ترتدي خاتماً في الخفاء.. في الوقت نفسه، اعترف المغني جاك أنتونوف، بأن أغنية “You’re Losing Me” التي يُعتقد أنها تتحدث عن ألوين، كُتبت في ديسمبر 2021؛ مما يثير تساؤلات حول توقيت انفصالهما.

ومع ذلك، أصرت باين على أنه “لم يحدث زواج أو مراسم من أيّ نوع”.. واصفة ما أشيع بأنه جنون إعلامي.

مؤخراً، ارتبطت تايلور بنجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي؛ حيث تشير التقارير إلى أنها تقضي وقتاً معه في ميسوري، بعد رحلة قصيرة إلى لندن لحضور عرض فيلم لبيونسيه، ولكنها ارتبطت سابقاً بعلاقات عاطفية متنوعة على مر السنين، أثّرت بشكل كبير على موسيقاها وكتاباتها.. إليك تسلسلاً زمنياً لعلاقاتها المعروفة:



1. جو جوناس (يوليو 2008- أكتوبر 2008): تايلور سويفت بدأت تواعد جو جوناس، عضو فرقة البوب الشهيرة “جوناس براذرز”، في صيف 2008.. انتهت العلاقة في أكتوبر من نفس العام.

2. تايلور لوتنر (أغسطس 2009- ديسمبر 2009): التقت تايلور سويفت بالممثل تايلور لوتنر أثناء تصوير فيلم “Valentine’s Day” وبدآ في المواعدة لفترة قصيرة.

3. جون ماير (ديسمبر 2009- فبراير 2010): كانت تايلور في علاقة مع المغني وكاتب الأغاني جون ماير لفترة قصيرة.

4. جايك جيلينهال (أكتوبر 2010- يناير 2011): علاقة تايلور مع الممثل جايك جيلينهال استمرت لبضعة أشهر.

5. كونور كينيدي (يوليو 2012- سبتمبر 2012): تايلور سويفت كانت مع كونور كينيدي، من عائلة كينيدي الشهيرة، في الصيف.

6. هاري ستايلز (ديسمبر 2012- يناير 2013): كانت لفترة قصيرة في علاقة مع هاري ستايلز، عضو فرقة “وان دايركشن”.

7. كالفن هاريس (مارس 2015- يونيو 2016): بدأت في المواعدة مع دي جي ومنتج الموسيقى كالفن هاريس.. كانت هذه واحدة من أطول علاقاتها.

8. توم هيدلستون (يونيو 2016- سبتمبر 2016): كانت في علاقة قصيرة مع الممثل البريطاني توم هيدلستون.

9. جو ألوين (أكتوبر 2016- 2023): بدأت تايلور في المواعدة مع الممثل البريطاني جو ألوين في أواخر 2016، واستمرت هذه العلاقة لعدة سنوات حتى انفصالهما في أوائل 2023.

10. ترافيس كيلسي (2023- حتى اليوم): بعد انفصالها عن جو ألوين، بدأت تايلور علاقة مع نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.