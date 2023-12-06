نبيل شعيل وهؤلاء النجوم في ليلة خليجية مميزة بموسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الرياض، أمس السبت، ليلة خليجية جمعت بين جيلي الشباب والمخضرمين، وهم: نبيل شعيل وخالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن إشراف وتنظيم روتانا ميوزك، وكان جمهور موسم الرياض، بدورته الرابعة، في مسرح “محمد عبده أرينا”، وقد عبّر الفنانون خلال المؤتمر الصحفي عن محبتهم واعتزازهم بالدور الكبير الذي تقوم المملكة في مجالات الفن والثقافة والترفيه، وشكروا الأستاذ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

بداية قال نبيل شعيل، خلال المؤتمر الصحفي: “المملكة العربية السعودية أصبحت أيقونة فرح وأيقونة السعادة، وعلى الرغم من كل الظروف التي نمر بها فنياً وموسيقياً، نجد السعودية فتحت لنا مجالاً بأن نلتقي مع جمهورنا بشكل مختلف، ووفرت لنا كل الإمكانات، وهذا يرجع فيه الفضل إلى “بوناصر” المستشار تركي آل الشيخ، وهيئة الترفيه التي حرصت أن يكون موسم الرياض كل عام أفضل من الذي قبله، ونتمنى لهم التوفيق”.

من جانبه، قال خالد عبد الرحمن: “موسم الرياض ما شاء الله لا يحتاج أي شهادة؛ لأنه ناجح بكل المقاييس، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ على دعمه ومثابرته اللامتناهية، وهو باختصار أوجد الفرق في كل عمل يقوم به. الله يعطيه الصحة والعافية”. وقال إنه بصدد إصدار ميني ألبوم قريباً من إنتاج روتانا، معلنا أن جميع أغاني ألبومه ستكون لنفس الشاعر. وأضاف: “أشكر أخي سالم الهندي الذي هو دوماً معنا في الواجهة.. وهو واجهة مشرفة نفتخر بها”.

فيما قال الفنان دحوم الطلاسي: “يكفينا فخراً أن “بوناصر” لم ينسَ أحداً، وبتوجيهاته وجدنا نحن الشباب فرصتنا في كل المناسبات والحفلات”.

وكذلك أعلن الطلاسي أنه بصدد إصدار ميني ألبوم مع روتانا.

وفي الكواليس، التقى سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا ميوزك، مع الفنانين الثلاثة، والتقطوا الصور التذكارية.

بدأ الحفل دحوم الطلاسي، وقدم مجموعة من أغانيه، بعدها قدم نبيل شعيل أغاني ألبومه الأخير “رايق”، ولمس بنفسه تفاعل الجمهور الكبير معها، وكعادته تغزل بالرياض، وقدم أغنيته “أهل الرياض”، واستثمر فوز نادي الهلال مؤخراً، فبارك لجماهيره في إحدى أغانيه.

كما غادر الجمهور الحفل متشبعاً بجرعة الأغاني التي استمع لها وتفاعل معها، والتي كان ختامها في حب المملكة، كما قدم الفنان خالد عبد الرحمن عدداً من أغانيه، منها: “وشلون ما أغليك، وحبيبي آسف أزعجتك”، وغيرهما من الأغاني، واختتم الحفل بأغنية وطنية.