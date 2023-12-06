ميرنا وليد - بيروت - تحاول نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون النظر إلى الحياة من منظار الأم بعدما استقبلت ابنها الاول فينيكس واستطاعت ان تغير له حفاضاته بعد شهر واحد من ولادته عن طريق أم بديلة وذلك بسبب خوفها من الموضوع.
سألت نجمة تلفزيون الواقع شقيقتها، نيكي هيلتون، عما إذا كان ينبغي عليها "تعلم تغيير الحفاضات" وقالت الأم الجديدة البالغة من العمر 42 عاماً: "قلت إنني لن أفعل هذا في عيد ميلادي، لكنني سأفعله من أجلك.. أي شيء من أجل فينيكس." بعد وضع الرضيع على طاولة التغيير، تلقت باريس "الخائفة" درسًا من شقيقتها البالغة من العمر 40 عامًا، حول تحديد موقع "الجزء الأمامي والخلفي" من الحفاض والتأكد من أنها ليست ضيقة جدًا. قالت نيكي لأختها : "في الأمومة، عليك أن تتسخ يديك قليلاً" ما لم تكن تتوقعه قبل ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس هيلتون : لم أغير حفاضات ابني فينيكس لمدة شهر وهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.