باريس هيلتون : لم أغير حفاضات ابني فينيكس لمدة شهر وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تحاول نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون النظر إلى الحياة من منظار الأم بعدما استقبلت ابنها الاول فينيكس واستطاعت ان تغير له حفاضاته بعد شهر واحد من ولادته عن طريق أم بديلة وذلك بسبب خوفها من الموضوع.

سألت نجمة تلفزيون الواقع شقيقتها، نيكي هيلتون، عما إذا كان ينبغي عليها "تعلم تغيير الحفاضات" وقالت الأم الجديدة البالغة من العمر 42 عاماً: "قلت إنني لن أفعل هذا في عيد ميلادي، لكنني سأفعله من أجلك.. أي شيء من أجل فينيكس." بعد وضع الرضيع على طاولة التغيير، تلقت باريس "الخائفة" درسًا من شقيقتها البالغة من العمر 40 عامًا، حول تحديد موقع "الجزء الأمامي والخلفي" من الحفاض والتأكد من أنها ليست ضيقة جدًا. قالت نيكي لأختها : "في الأمومة، عليك أن تتسخ يديك قليلاً" ما لم تكن تتوقعه قبل ذلك.