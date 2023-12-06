ميرنا وليد - بيروت - خضعت نجمة المسلسل التركي "طائر الرفراف"، الممثلة عفراء ساراتش أوغلي لجلسة تصوير جريئة للغاية، لفتت فيها الأنظار.

وإنتشر مقطع فيديو وثق إطلالاتها في الجلسة، وبدت عفراء وهي تتخلى عن قميصها أمام الكاميرا وتطل بملابسها الداخلية فقط.

منذ بداية عرض مسلسل "طائر الرفراف"، وشائعات وجود علاقة عاطفية بين الأبطال الممثلين التركيين مارت رمضان ديمير وعفراء ساراتش أوغلي تلاحقهما.

وبعد هذا الجدل الكبير، قررت عفراء الرد وحسمه أخيراً، وقالت في لقاء لها مع أحد الصحفيين: "أريد أن أضع النقطة الأخيرة لأنني لا أريد أن يعاد فتح هذا الموضوع بعد الآن. نحن مجرد زملاء عمل… ولا توجد بيننا علاقة".

وقد جاء الحديث عن إنفصال عفراء ومارت قبل بداية تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الطائر الرفراف"، الأمر الذي جعل البعض يعتقد ان قصة حبهما كلها تمثيل.

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير جريئة لبطلة "طائر الرفراف".. وهكذا تخلت عت قميصها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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