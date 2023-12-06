خبر حزين للغاية.. أنجلينا جولي تتحدث عن إعتزالها الفن نهائياً

ميرنا وليد - بيروت - بخبر حزين للغاية، أكدت الممثلة العالمية أنجلينا جولي أنها تفكر بإعتزال الفن بشكل نهائي ومغادرة مدينة لوس أنجلوس والإنتقال إلى مكان آخر، كنا وصفت التعامل مع هوليوود بـ "غير الصحي".
وقالت أنجلينا بهذا الشأن: "نشأت في مكان ضحل إلى حد ما.. ومن بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكانًا صحيًا، لذلك أنت تسعى إلى الأصالة.. لن أكون ممثلة اليوم، فعندما بدأت مسيرتي، لم أتوقع أن أكون شخصية عامة، وأن أشارك في الكثير من الأعمال".
وبالرغم من هذا الأمر، إلا أن لأنجلينا مشاريع فنية عديدة تسعى لإستكمالها قبل إعتزالها.
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