زواج فانيسا هادغنز من لاعب البيسبول المحترف كول تاكر في المكسيك

ميرنا وليد - بيروت - دخلت النجمة العالمية فانيسا هادغنز ولاعب البيسبول كول تاكر القفص الذهبي في المكسيك.

وقالت نجمة High School Musical، البالغة من العمر 34 عامًا، وخطيبها لاعب البيسبول المحترف كول تاكر الذي يصغرها بـ 7 سنوات، يوم السبت في تولوم بالمكسيك، حسب ما أكدت المصادر لمجلة PEOPLE. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لفانيسا وهي تقف على الشاطئ حافية القدمين مرتدية فستانًا أبيضا غير رسمي مما أثار المزيد من التكهنات بأن الممثلة احتفلت بزفافها، حيث نشرت مونيك كولمان، الممثلة السابقة لـ HSM، مقطع فيديو على Instagram Story يظهر لقطات من بيئة استوائية في تولوم. ولم يعلق الثنائي حتى الساعة على هذه الاخبار.

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