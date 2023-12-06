ميرنا وليد - بيروت - عايدت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان إبنها سانتو بمناسبة عيد ميلاده من خلال مجموعة من الصور واللحظات الجميلة والعائلية التي جمعتهما، وعلقت عيلها بالقول: "توأمي سانتو! كيف أصبح عمرك 8 سنوات! أنا فقط أحبك كثيرا".

يذكر أن كيم كانت قد ادعت أنها اتصلت بوالدها الراحل روبرت كارداشيان، موضحة أنها استخدمت الوسطاء للوصول إلى والدها المتوفي.

وقالت كيم: "كان لدى والدي شريحة على سنه، وكنت أقول دائمًا: "يا أبي، احصل على تلك السن"، وأضافت كيم: كان يضحك ويقول لا أحد يرى ذلك.. لا بأس"، وعندما حضرت كيم الجلسة كان لديها شريحة على أسنانها، فقال لها الوسيط: "والدك يضحك على سنك"، وهنا عرفت كيم أن والدها يتواصل معها حيث لا يعرف هذا الموقف سواهما، وأشارت: "هذه الأنواع من الأشياء تجعلني ابتسم من الداخل".



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- في عيد ميلاده الثامن.. كيم كارداشيان تعايد إبنها سانتو بلحظات تجمعهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.