أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، البيلاروسية أليونا، عن نيتها في التقدم للحصول على الجنسية السعودية. وقالت أليونا عبر حسابها على سناب شات، إنها تفكر في التقديم على الجنسية بعد إكمال درجة الماجستير في علم النفس، حتى تصبح مستشارة نفسية وتتمكن من خدمة المجتمع السعودي.

وتلقّت أليونا دعمًا كبيرًا من متابعيها الذين ساعدوها في معرفة شروط الحصول على الجنسية السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر اليونا تفكر في الحصول على الجنسية السعودية لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.