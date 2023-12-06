بعد رحيل ابنها .. حالة وفاة جديدة في عائلة شمس البارودي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن حالة وفاة جديدة في عائلتها، بعد أن كانت خسرت ابنها عبد الله هذا العام.



وقالت شمس البارودي: "زوج أختى ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل، ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راض غير غضبان، آخر تجمع فرحنا معا فى إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالي شريك عمرى حسن، ولقاء الفرح الأكبر في أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلى الله عليه وسلم كل منا في ميعاده".

واستدركت: "صبرا يا أختي فالمؤمن يقينه أننا كلنا إليه راجعون وكل من على هذه الدنيا فان ولا يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله اللهم أجرنا فى مصيبتنا صبرا صبرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".