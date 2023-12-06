بفيديو عائلي ولحظات جميلة..محمد رمضان يعايد زوجته بعيد زوجهم الـ11 ويقول لها هذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عائلي جمعه بزوجته وأولاده، عبر حسابه الخاص، إحتفل من خلاله بعيد زواجه الـ 11 من نسرين عبد الفتاح، وووجه لرمضان ريالة حب وشكر وإمتنان لزوجته قال لها فيها: "النهاردة ٦ديسمبر عيد جوازنا ال١١، كل سنة وانتي حبيبتي و مراتي و رفيقة نجاحي في حياتي و عملي، اللهم باركلي و احفظلي عائلتي و احفظني لهم".



وكان محمد رمضان قد كشف مؤخراً عن مشاركته في كليب أغنية Akwaba، وهي النشيد الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في دولة ساحل العلاج.

محمد رمضان غنى الكوبليه العربي في العمل، وكتب رمضان تعليقاً: "الحمدلله.. أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. ثقة في الله نجاح، Akwaba الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج".

