صورة نادرة للراحلة ناهد فريد شوقي مع والدتها هدى سلطان

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت، خلال الساعات الماضية، صورة نادرة للراحلة ناهد فريد شوقي.

وظهرت ناهد فريد شوقي في الصورة وهي تحمل ابنتها ناهد السباعي أثناء طفولتها، وإلى جانبها زوجها مدحت السباعي، ووالدتها هدى سلطان.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي كانت قد توفيت أمس، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، حيث لازمتها ابنتها الممثلة ناهد السباعي، التي عادت من لبنان حيث كانت تقوم بتصوير عمل جديد.

وكانت الممثلة آية سماحة قد أعلنت وفاة ناهد فريد شوقي من خلال حسابها الرسمي، قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى .. انا لله وانا اليه راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

كما نعت الممثلة ناهد السباعي والدتها بكلمات مؤثرة، قائلة: "البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وان.. البقاء والدوام لله وحده".

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