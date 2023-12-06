بالصورة- جمال رحمة رياض وأنوثتها يخطفان أنظار الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العراقية رحمة رياض على الجمهور بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت قلوب الجمهور بأنوثتها، حيث ظهرت بلوك كاجوال، إرتدت فيه توب باللون الأصفر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت رحمة رياض صوراً ومقاطع فيديو من كواليس تصوير الكليب الخاص بأغنيتها الأخيرة "حلو هالشعور"، وظهرت بلوك كاجوال أنيق، إرتدت فيه توب من الجينز الأزرق، مع سروال واسع باللون البيج، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، وعلقت رحمة على المنشور بالقول: "صارلي هواي ما منزله صور وهاي الصور كان لازم تنزل من زمان، كواليس أغنية حلو هالشعور، شنو أكثر جزء بالأغنيه تحبونه؟!".



