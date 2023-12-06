‎ القومي للترجمة يطلق النسخة الـ11 من كشاف المترجمين بمحافظة الأقصر

ياسر رشاد - القاهرة - ‎أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة للأطفال بعنوان "مذكرات قميص قديم جدا" للأديب: يحيي الطاهر عبدالله.

يأتى ذلك استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر.

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أولاً: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة

‎يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة

‎أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى

‎ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected]

‎بالصيغتين ملف word و pdf ،

‎بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي

‎ آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 ديسمبر 2023

‎ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة

‎ثانيًا: الجوائز



‎يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم