بالصور- فيفي عبده وابنتها في عزاء أشرف عبد الغفور

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة المصرية فيفي عبده واجب العزاء بالممثل الراحل المصري أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكانت فيفي برفقة ابنتها هنادي.

وواست فيفي وابنتها الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور برحيل والدها.

وتوفي الممثل المصري أشرف عبد الغفور مساء الأحد الماضي، إثر حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ورحل عن عمر ناهز 81 عاماً.

أما زوجة الممثل الراحل التي كانت برفقته في السيارة، فنقلت إلى أحد المستشفيات وتم وضعها في غرفة العناية المركزة، بسبب خطورة حالتها الصحية.

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