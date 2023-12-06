ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني مارسيل خليفة، أمس الثلاثاء، وفاة شقيقته كلود خليفة، وذلك في منشور حزين كتبه عبر حسابه الرسمي.

وكشف مارسيل في منشوره أن شقيقته كلود خليفة توفيت في ذكرى عيد ميلادها.

ونشر مارسيل صورة لشقيقته الراحلة، وعلق عليها قائلاً: "في 5 كانون الاول وُلِدَتْ، وفي 5 كانون الاول رَحَلَتْ".

وأضاف: "حملتْ بتيهٍ وردةً في راحتيها وتلمّست أوراقها الحرَّى برأسي إصبعيها ورنت إليَّ وببرهة رفعت إلى الشفتين وردتها وضمتها إليها فتساءلت عيناي من منهما تستنشقُ الأخرى وتدنيها إليها! كلود، أُختي أُحبُّكِ".

وتلقى مارسيل خليفة التعازي من المتابعين والزملاء، الذين أعربوا عن حزنهم لوفاة شقيقته، ودعوا للراحلة بالرحمة.

كانت هذه تفاصيل خبر مارسيل خليفة يفجع بوفاة أقرب الناس إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.