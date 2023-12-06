ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة طريفة لشقيقتها الفنانة السعودية أسيل عمران عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت أسيل مستلقيةً على الأريكة أثناء قيامهما بجلسة تصوير، وعلقت عليها ساخرةً: "عادي أسيل ممكن تنام أثناء جلسة التصوير".

وكانت أطلت لجين عمران إلى جانب شقيقتها أسيل عمران بأناقة عالية، من خلال صورة نشرتها عبر حسابه الخاص، وظهرت لجين مرتدية فستان رائع باللون الأسود متوسط الطور من دون أكمام طرز إليه بعض الشيفون الشفاف وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع قبعة كبيرة على رأسها باللون الرمادي ومكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، أما أسيل فإرتدت فستان أسود أنيق طويل وواسع ذات اكمام قصيرة واسعة وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج خفيف.



كانت هذه تفاصيل خبر خلال جلسة تصوير..لجين عمران تكشف هذا السر عن أختها أسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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