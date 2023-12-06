المستشار تركي آل الشيخ يقرر تكريم هذا الممثل السعودي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تكريم مواطنه الممثل السعودي علي المدفع، في حفل توزيع جوائز صناعة الترفيه "Joy Awards".



ونشر تركي آل الشيخ تدوينة له عبر حسابه الرسمي قال فيها: "ان شاء الله في هذا العام نكرّم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل توزيع جوائز صناعة الترفيه Joy Awards".

ولفت آل الشيخ إلى أن الممثل السعودي سيحظى بجائزة مميزة تعكس عطاءه الفني الطويل وتأثيره الإيجابي على الساحة الفنية السعودية، وقال: "باذن الله بجائزة مميزة لعطائه الممتد منذ سنوات".

وأضاف: "تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعادة لا توصف".

أثار هذا القرار إعجاب الجمهور، خصوصاً بعد معرفتهم بالتحديات التي واجهها المدفع بعد فقدان بصره قبل عامين.

يذكر أن المدفع قدم أدواراً عديدة، واستمر بعمله في المسلسل الكوميدي "شباب البومب" بشخصية "أبو عامر"، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها.

وكان قد فقد البصر في عينه اليمنى بسبب مرض الجدري، في مرحلة مبكرة من حياته، قبل أن يصبح كفيفاً منذ سنتين.



