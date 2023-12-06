"مونولوجات غزة".. إهداء إنساني من نجوم الفن المصري للشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - في مشاركة مسرحية فريدة من نوعها، يجتمع نجوم الفن المصري في عمل فني جديد “مونولوجات غزة”، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث عصيبة جراء العدوان الإسرائيلي على أراضي قطاع غزة.

موعد إقامة “مونولوجات غزة”

ومن المقرر ان يقام “مونولوجات غزة” يوم الجمعة 8 ديسمبر في سينما راديو بوسط البلد، وتتضمن قراءات على خشبة المسرح من قبل الفنانين: سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي، على أن يكون عائد الحدث بالكامل سيتم إرساله من خلال مؤسسة مرسال لدعم غزّة.



أحداث فنية تدعم فلسطين في مصر

لم يكن هذا الحدث الفني الاول من نوعه الذي يقام تضمنًا مع الشعب الفلسطيني، حيث تستقبل الأوبرا المصرية "أسبوع السينما الفلسطينية، الذي يتضمن عروض سينمائية لفلسطين ومناقشات حول كواليس العمل مع مخرجين عرب.

فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية في مصر

وبدأت الفعاليات بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام"، شيرين أبو عاقلة"، إخراج معن سمارة، والفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، الفيلم الوثائقي الطويل "كريم حُرًا" إخراج خليل جبران، أما الخميس فيُعرض الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور"، وتختتم الفعاليات، بعرض فيلم التحريك "البرج".

وتختتم الفعاليات يوم الجمعة 8 ديسمبر، بعرض فيلم الرسوم المتحركة "البرج" إخراج MATS GRORUD، وبعده ندوة يديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، وفنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.

يذكر أن البرنامج من إعداد وإشراف فني شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، والتي تستمر فعالياته لمدة اسبوع حتى 8 ديسمبر.