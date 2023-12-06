فيلم وثائقي على “نتفلكس” غيّر حياة جوليا روبرتس… وهذه التفاصيل

تحدّثت جوليا روبرتس عن احترامها للاعب الوسط في فريق كانساس سيتي تشيفز “باتريك ماهومز” بعد مشاهدة مسلسل نتفلكس الوثائقي “Quarterback”.

خلال مقابلة في برنامج “The Jess Cagle Show” على قناة SiriusXM، كشفت الممثلة أن الفيلم الوثائقي غيّر حياتها وأعطاها منظورًا جديدًا للرياضة. وقالت: “أنا من أشد المعجبين بكرة القدم، لكن هذا أعطاني نظرة ثاقبة وأنا الآن أكن احترامًا كبيرًا لباتريك ماهومز”.

ومضت روبرتس لتوضح أنها شعرت بقرابة مع “ماهومز” بسبب عمله خارج الميدان. قالت: “شعرت وكأنني أفهمك يا باتريك ماهومز. أشعر أن واجباتي المنزلية عندما أعمل لا تنتهي أبدًا. هناك دائمًا بعض العناصر الأخرى، شيء آخر يجب تعلّمه واكتشافه والاستعداد له، مهما كان الأمر”.

وكشفت الممثلة أنها كانت تشاهد الكثير من الأفلام الوثائقية مؤخرًا وأن فيلم “Quarterback” كان أحد أفلامها المفضلة. “أعني أنني أحب الأفلام الوثائقية، لكني شاهدت هذه السلسلة الوثائقية “Quarterback”. وقالت: “لقد غيرت حياتي، على ما أعتقد”.

وجدت جوليا الجانب الإنساني من ماهومز.

وكما تشير تعليقات روبرتس، فقد ساعد العرض أيضًا في إضفاء الطابع الإنساني على هؤلاء الرياضيين وعرض أعمالهم خارج الملعب. من خلال تسليط الضوء على العمل الخيري الذي قام به ماهومز ومساعيه الأخرى، أعطى “لاعب الوسط” المشجعين تقديرًا جديدًا للاعب الوسط وزملائه اللاعبين.

في الختام، تسلّط تعليقات جوليا روبرتس الأخيرة حول “Quarterback” الضوء على الشعبية المتزايدة للأفلام الوثائقية الرياضية وقدرتها على تقديم نظرة فريدة للجماهير إلى حياة الرياضيين المفضلين لديهم. من خلال عرض العمل الجاد والتفاني المطلوب لتحقيق النجاح في اتحاد كرة القدم الأميركي، ساعد العرض على إضفاء الطابع الإنساني على هؤلاء اللاعبين وتقديم منظور جديد لهذه الرياضة.

كما تشير تعليقات روبرتس، فإن فيلم “Quarterback” هو فيلم يجب مشاهدته لأي مشجع لكرة القدم يتطلع إلى اكتساب فهم أعمق للعبة.