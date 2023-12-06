"فوي فوي فوي" في المركز الثاني في شباك التذاكر وهذا ما حققه في دور العرض

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل المصري محمد فراج بتحقيق نجاح كبير من خلال فيلمه "فوي فوي فوي" بين الأفلام المعروضة، حيث حقق إيرادات مهمة في شباك التذاكر وإحتل المركز الثاني.

الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلدهم بسبب البطالة والاوضاع الصعبة، يكشف كيف لا يتردد البعض في اتباع اساليب ملتوية للوصول الى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.

"فوي فوي فوي" حقق في 24 ساعة أكثر من 49 ألف و 590 جنيه، و الفليم تم اختياره لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس في فئة أفضل فيلم عالمي.

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