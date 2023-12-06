رانيا يوسف ترقص بأسلوب مثير للجدل برفقة الراقصة جوهرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الراقصة المصرية جوهرة الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه برفقة الممثلة المصرية رانيا يوسف، وهما ترقصان على أنغام أغنية "تعالى أدلعك" لفنان المصري بهاء سلطان.

وتعرضت الممثلة راني يوسف لحملة هجوم شديد وانتقادات حادة، وإعتبروا أن رقصها مثير للجدل ولا يتلاءم مع عملها.

​​​​​يشار إلى أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "عالم تاني" من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون.

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