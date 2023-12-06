ويل سميث يفجر مفاجأة كبيرة: "زواجي وصفعة كريس روك أخطاء حياتي"

ميرنا وليد - بيروت - فجر الممثل العالمي ويل سميث مفاجآت ضخمة، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام في المملكة العربية السعودية، وأكد أهمية على التركيز على إيجابيات الحياة والتعلّم من الأخطاء السابقة.



وكشف ويل سميث أن أكبر أخطاء إرتكبها بمسيرته الفنية، كانت زواجه من جادا بينكيت سميث، وصفعه لزميله كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار، معتبراً أن الشهرة وحش فريد، مشيراً إلى ضرورة التعامل بحذر مع الإطراء والانتقادات.

وركز على ضرورة أن نركز على رسالة كل إنسان منا ومهمته الشخصية.