هذا ما قالته ابنة مروة عبد المنعم في أحدث ظهور لها بعد ارتدائها الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مروة عبد المنعم مع متابعيها، مقطع فيديو، ظهرت فيه برفقة ابنتها حور، في أحدث ظهور لها بعد ارتدائها الحجاب.



وقالت حور في الفيديو: "قررت ألبس الحجاب عشان أنا مسلمة وعشان ربنا، وحسيت إني عايزة أتحجب.. وليه ماما تتهاجم، دي حرية شخصية".

وأضافت: "أنا عايزة أتحجب.. ماما مش عايزة تتحجب عادي، وبردو أنا فخورة بماما وهي مش بتلبس حاجات مفتوحة وهي اللي ربتني، لو أنا مكنتش متربية صح مش هكون عايزة أتحجب أكيد، هي اللي علمتني أصلي وأقرأ قرآن، هي اللي حببتني في ربنا وبسببها أنا بقيت عايزة أتحجب، وياريت كل واحد يبقى في حاله ودي حاجة بينها وبين ربنا".

يذكر أن مروة عبد المنعم كانت قد أعلنت عن ارتداء ابنتها للحجاب، فتعرضت لانتقادات واسعة من رواد السوشيال ميديا، إذ هاجموا الممثلة بسبب ارتداء ابنتها الحجاب قبلها.

وأكدت مروة في ردها على الانتقادات، أنها فخورة بإقدام ابنتها على هذه الخطوة، ونشرت صورة تجمعها بابنتها أرفقتها بتعليق: "فخورة ببنتي، أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه، كفاية بقي تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه".

وأضافت: "إزاي البنت اتحجبت وماماتها لأ.. يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا".