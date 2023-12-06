وفاة عازف غيتار عالمي بعد إصابته بمرض رئوي شديد

ميرنا وليد - بيروت - توفي أمس الثلاثاء، عازف الغيتار البريطاني ديني لاين عن عمر ناهز الـ 79 عاماً.

وكان ديني لاين أحد مؤسسي فرقة "مودي بلوز" في ستينيات القرن العشرين، وأحد مؤسسي وفرقة "وينغز" مع بول وليندا مكارتني بعد انفصال فرقة "بيتلز".

وأعلنت زوجته إليزابيث هاينز، عبر حسابها الرسمي، وفاة لاين نتيجة إصابته ب"مرض رئوي شديد".

وشاركت هاينز مع متابعيها، صورة تجمعها بزوجها، وعلقت عليها قائلة:"كنت بجانب سريره، أمسك يده وأشغّل أغاني عيد الميلاد المفضلة لديه والتي غنّاها خلال الأسابيع الأخيرة واصلت إسماعِه أغاني العيد خلال وجوده الأسبوع الفائت في العناية المركزة تحت جهاز تنفس اصطناعي".

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