نجوم يودعون ناهد فريد شوقى إلى مثواها الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - انتجت «لن أعيش فى جلباب أبى» و«حديث الصباح والمساء»

شيعت عصر اليوم جنازة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث ودعها العديد من نجوم الفن ومثل رحيلها صدمة كبيرة فى الوسط الفنى، وانهارت ابنتها ناهد السباعى فى وداعها.

وتعرضت المنتجة ناهد فريد شوقى لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى بالعناية المركزة، وعادت ابنتها إلى القاهرة قادمة من لبنان، حيث كانت تصور أحد أعمالها الفنية، حتى رحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح امس.

جينات ناهد فريد شوقى هى السر الحقيقى فى حبها للفن هى ابنة المطربة والفنانة هدى سلطان، وملك الترسو فريد شوقي، التى تعلقت بوالديها وقصة حبهما المعروفة لدى الوسط الفني، وأختها هى الفنانة رانيا فريد شوقي، إلى جانب أختيهما عبير ومنى فريد شوقي، وتزوجت ناهد ابنة ملك «الترسو»، من المخرج الراحل مدحت السباعي، وأنجبت منه الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى المتزوج من آية سماحة، كما أنجبت رجل الأعمال فريد المرشدى من زوجها الأول، والذى توفى قبل أعوام فى حادث سير.

نجحت ناهد فريد شوقى فى خلق بصمة خاصة لنفسها فى مجال الإنتاج الفنى بعدما أسست شركتها الخاصة فى عام 1981، وقدمت من خلالها مجموعة من الأعمال المميزة سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، وكونها خريجة مدرسة «فريد شوقي» على حد تعبيرها، جعلها نجمة ساطعة فى عالم الانتاج.

وعلى مدار 47 عاما فى مجال الإنتاج نجحت «ناهد» فى إثبات نفسها على الساحة، فكان محركها الأساسى حب الفن والإخلاص له، وكانت حريصة على متابعة تغيرات السوق وضمان المنافسة مع تقديم قيمة فنية حقيقية ترضى ذائقة الجمهور، وهو ما جعها تعلن «استراحة محارب» كما سمتها، بعد ان تغير المجال فى الآونة الأخيرة.

قدمت ناهد اعمالا مهمة، وأنفقت كل أموالها على الفن، كانت دائما ما تراهن على الإبداع فى كل مغامرة إنتاجية تخوضها، لتكون من ضمن أبرز صانعات السينما المصريات وتكريمها عن مسيرتها فى النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

قدمت اعمالا صنع تاريخها من نور كان من بينها، تعاونها مع والدها، بدأت إنتاج الأعمال الفنية بالتعاون مع والدها الذى قدم دور البطل فى أولى تجاربها بفيلم «البؤساء» عام 1978، وتوالى الأعمال الفنية التى تعاونت فيها مع والدها، بعد هذا العمل، منها فيلم «حكمت المحكمة» فى 1981، فيلم «الجريح» 1985، وكانت أفلاما ناجحة ونالت إعجاب الجمهور حين عرضت، ولم تجمع بين والديها إلا فى فيلم «الجريح» ولكن كلا منهما كان فى مشهد لم يقابل الآخر، حيث كانا منفصلين حينها. وختمت تعاونها معه بسهرة تليفزيونية واسمها «لقمة القاضي»، وعُرضت عام 1996.

قدمت العديد من الاعمال التليفزيونية الهامة كان ابرزها مسلسل لن اعيش فى جلباب ابى، وهو العمل الذى مازال يحقق نجاحا حتى الآن، والذى ضم عبلة كامل ونور الشريف، ومازال الجمهور يتداول مشاهده و«إفيهاته»، كأنها «تريند» حديث، بالرغم من أن العمل مر على إنتاجه سنوات طويلة، وأنتجته فى 1996.

ايضا مسلسل حديث الصباح والمساء اسطورة نجيب محفوظ والذى قدمت خلالها نجمة فنية انسانية شارك فيها كل نجوم الفن اكثر من 200 فنان ليتصدر العمل الاعلى مشاهده ايضا حتى الآن.

من أعمالها البارزة أيضًا فيلم «من نظرة عين» بطولة منى زكى الذى حقق نجاحًا كبيرًا، ونال إعجاب الكثيرين، والعمل شارك فيه هدى سلطان، مها أبوعوف، بسمة، شريف رمزي، أحمد راتب، ماجدة الخطيب، جميل راتب، سوسن بدر.

وختمت ناهد فريد شوقى مشوارها الفني، بالعودة إلى حب العائلة كذلك، حيث أنتجت فيلم «اللعبة الأمريكاني»، بطولة ابنتها ناهد السباعي، وشارك فى العمل أحمد فهمي، شيماء سيف، انتصار، عارفة عبدالرسول، شيماء سيف، وهو من تأليف زوجها مدحت السباعي، وإخراج مصطفى أبوسيف، وعُرض العمل فى 2019.

عبلة كامل هى العنصر المشترك فى اغلب اعمال ناهد فريد شوقى لايمانها الكبير، بموهبتها منذ بدايتها، اختارتها فى فيلم «هيستريا» بطولة أحمد زكى الذى عُرض فى 1988، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا والفيلم كان بطولته هو وعبلة كامل، وبه العديد من المشاهد المحفورة فى ذهن المشاهد حتى اليوم، من ضمنها طريقة مشهد عبلة كامل التى قدمت دور وداد، ايضا تعاونا معا فى حديث الصباح والمساء ولن اعيش فى جلباب ابى.

تجمع بين ناهد فريد شوقى وابنتها ناهد السباعى علاقه خاصة، حيث يرتبط كل منهما بالآخر بشدة، وهو ما أوضحتها ناهد السباعى فى أكثر من لقاء تليفزيونى أنها مرتبطة بأسرتها كثيرا وخاصة والدتها التى تحمل اسمها أيضا وجمعهما حب الفن.

وهو ما يفسر حالة الانهيار التى تعانى منها ناهد، علاقتهما لم تكن علاقة عادية فقط بين الأم والابنة، ولكنها كانت أكثر من ذلك بكثير كانت صديقتها وصاحبتها ودلوعتها وحبها الأول والأخير، اتعلمت منها كل شيء والقوة والصبر، لا تفترقان وتذهبان لكل مكان معا وفى أى مهرجان تجد دائما الفنانة ناهد السباعى برفقة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى تمسك فى يدها ولا تتركها ابدا ودائما فى أى صور تجد نظرة الأم مع ابنتها بكل اهتمام وحب وفخر ودائما ظهرها وسندها، كانوا ثنائيا لا يفترق فى كل المناسبات الفنية والعائلية متشابهتان فى كل حاجة حتى فى الاسم، وسوف تظل تلك الذكريات فى قلب وعقل ناهد للأبد.

نعتتها شقيتقها رانيا فريد شوقى بحزن شديد وقالت توفيت إلى رحمة الله اختى الكبرى، كما نعتتها دنيا سمير غانم الراحلة من خلال نشرها صورة لناهد السباعى وناهد فريد شوقي، عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام، وعلقت: البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي، خالص التعازى لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب.

أيضًا نشرت فيفى عبده صورة لناهد فريد شوقى عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة المنتجة ناهد فريد شوقى الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويصبر أهلها وأحبابها، خالص العزاء لأسرتها، وبرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.