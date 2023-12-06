نجلاء بدر لـ "الخليج 365": «نرمين» مُختلفة وسيناريو صوت وصورة رائع

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة نجلاء بدر، سر حماسها لتجسيد شخصية «نرمين» في مسلسل «صوت وصورة» الذي عرض آخيرًا وحظى على إعجاب الجمهور والنقاد، ما جعله يتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي .

وقالت نجلاء بدر، خلال تصريحات لـ «بوابة الخليج 365 الإلكتورنية» :" جاءت موافقتي على الدور بسبب الشركة المنتجة لأنني حققت نجاحات كثيرة معها في أعمال من قبل، وعندما قرأت عن الشخصية تحمست أكثر لانها مُختلفة وتم كتباتها بشكل رائع، ولم أقدمها من قبل رغم أن المسلسل لم يكن متوفرًا منه في البداية غير 5 حلقات فقط من أصل 30 حلقة ولكن بعض المشاهد الحقيقية والقوية جعلتني أوافق فور قرائتها، مثل مشهد مواجهة «نرمين» مع زوجها «عصام الصياد» الشخصية التي جسدها الفنان مراد مكرم، شعرت وقتها أنه عمل مُكتمل سوف يحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه .

وأضافت «نجلاء» :" شخصية «نرمين» مُختلفة خاصة أنها تعلم خيانة زوجها لكنها تتستر عليه حتى لا تهدم أسرتها، وقتها شعرت أن الدور لم يُقدم من قبل في الدراما التلفزيونية ".



وتابعت نجلاء بدر خلال حديثها «للوفد»، قائلة:" ولم أنكر أن السيناريو أكثر من رائع وتطرق لعدة قضايا مُجتمعية مهمة وأبرزها التحرش ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وطبعًا طاقم العمل والمخرج مميزين، وكوني أشارك في مسلسل مع الفنانة حنان مطاوع فهذا نجاح بالنسبة لي ".

نجلاء بدر

أبرز أعمال النجمة نجلاء بدر

نجلاء بدر، فنانة من نوع خاص، لمع نجمها خلال الكثير من الأدوار التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية في الدراما التلفزيونية والسينما، تميزت بأدائها المُتنوع، دائمًا تجذب انتباه الجمهور فى أعمالها الفنية، كانت بدايتها كمذيعة حيث قدمت العديد من البرامج والتي كانت بوابتها الحقيقية للدخول في عالم التمثيل، جسدت العديد من الأدوار الناجحة وشاركت في أعمال فنية ضخمة، وأبرزها: «البرنس، حكاية حياة، رمضان كريم، ستات قادرة، لؤلؤ، طرف ثالث، الفتوة، فوق مستوى الشبهات، إحنا الطلبة، بين السرايات، الزوجة الثانية، ريش نعام، شارع عبد العزيز، شمس الانصاري، سره الباتع، المحكمة، بين السما والأرض، أبو جبل، كلبش 2 » وآخرهم مسلسل «صوت وصورة» حيث أبدعت في تجسيد شخصية "نرمين" الأم التي تشعر بالخوف تجاه اولادها، .