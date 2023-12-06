شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند مسؤول "جزئيًا" عن اختيار كلمة العام من قاموس أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عالمية عن مشاركة الممثل الشاب توم هولاند جزئيًا عن اختيار كلمة قاموس أكسفورد لعام 2023 وهي كلمة "Rizz"، حيث تستخدم الكلمة بشكل أساسي من قبل مواليد الألفينات والتي يطلق عليهم جيل الـ Z، وترمز كلمة "Rizz" إلى السحر أوالجاذبية.



توم هولاند

تم نشر Rizz بواسطة Kai Cenat، أحد مستخدمي YouTube وTwitch، في عام 2022 بعد أن نشر مقاطع فيديو بعنوان "Rizz Tip".

أدى استعمال هولاند للمصطلح إلى إنشاء عدد لا نهائي له من "الميمات"، ويستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع عبر الإنترنت، مع مليارات المشاهدات للهاشتاج "rizz" على TikTok.

وفي حديثه عن حملة هذا العام والفائز بجائزة أكسفورد لكلمة العام 2023، قال كاسبر جراتوهل، رئيس قسم اللغات في أكسفورد: "Rizz هو مصطلح ازدهر على وسائل التواصل الاجتماعي ويتحدث عن كيفية تمتع اللغة بشعبية كبيرة وعملة داخل مجتمع معين، فالمجتمعات الاجتماعية، وحتى في بعض الحالات تفقد شعبيتها وتصبح عفا عليها الزمن - يمكن أن تتسرب إلى التيار الرئيسي".

وتابع جراتوهل: “هذه قصة قديمة قدم اللغة نفسها، لكن قصص التطور والتوسع اللغوي التي كانت تستغرق سنوات يمكن أن تستغرق الآن أسابيع أو أشهر، وإن الارتفاع الكبير في بيانات استخدام rizz يثبت أن الكلمات والعبارات التي تتطور من ثقافة الإنترنت أصبحت بشكل متزايد جزءًا من اللغة العامية اليومية وستستمر في تشكيل اتجاهات اللغة في المستقبل".